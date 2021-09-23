Nobel Vakfı, pandemi nedeniyle bu yıl da kazananların ödüllerini kendi ülkelerinde alacağını duyurdu

Nobel Vakfı, Koronavirüs pandemisi nedeniyle Stockholm'de düzenlenen Nobel Ziyafeti'nin bu yıl da gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Vakıf, Nobel Ödülü kazananların madalya ve diplomalarını kendi ülkelerinde alacaklarını belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Nobel Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Herkes Covid-19 pandemisinin bitmesini isterdi ancak henüz bu noktada değiliz" ifadeleri kullanıldı. Nobel Ödülü alanların bu yıl, ödüllerini kendi ülkelerinde teslim alacakları belirtildi.

Nobel Vakfı, adaylar bulunmasa da küçük, sembolik bir tören yapılacağını ve bu töreni televizyon ve dijital platformlarda yayınlanacağını açıkladı.

Nobel Ödülleri, 4-11 Ekim arasında açıklanacak.