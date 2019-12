-Nobel Tıp Ödülünü üç bilim adamı paylaştı STOCKHOLM (A.A) - 03.10.2011 - Nobel Tıp Ödülünü Amerikalı Bruce Beutler, Lüksemburglu Jules Hoffmann ile Kanadalı Ralph Steinman'ın aldığı açıklandı. Nobel Ödülünün kurucusu Alfred Nobel adına, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen 2011 yılı Nobel Tıp Ödülünün sahipleri Karolinska Enstitüsünde düzenlenen törenle açıklandı. Ödülün, üç bilim adamına bağışıklık sistemi ve dendritik hücreler üzerinde yaptıkları çalışmalardan dolayı verildiği bildirildi. Nobel Tıp Ödülünün sahibi bugün açıklanırken, yarın Fizik, Çarşamba günü Kimya, Perşembe günü Edebiyat, Cuma günü Barış, 10 Ekim Pazartesi günü de Ekonomi Ödülünün sahipleri açıklanacak. Ödüllerin sahipleri açıklandıktan sonra 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat ve Ekonomi ödülleri, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından verilecek. Nobel Barış Ödülü ise aynı gün Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle sahibine veriliyor. Nobel ödülleri 1901 yılından bu yana her yıl veriliyor. -Son 10 yılda Nobel Tıp Ödülünü kazananlar 2010: İngiliz Frof. Dr. Robert Edwards 2009: Avustralyalı Elizabeth Blackburn, Amerikalı Carol Greider ve Jack Szostak 2008: Alman Harald zur Hausen, Fransız Barre-Sinoussi ve Luc Montagnier 2007: Amerikalı Mario Capecchi ve Oliver Smithies ile İngiliz Martin Evans 2006: Amerikalı Andrew Z. Fire ve Craig C. Mello 2005: Avustralyalı Barry J. Marshall ve J. Robin Warren 2004: Amerikalı Richard Axel ve Linda B. Buck 2003: Amerikalı Paul C. Lauterbur ve İngiliz Peter Mansfield 2002: İngiliz Sydney Brenner ve John E. Sulston ile Amerikalı H. Robert Horvitz 2001: Amerikalı Leland H. Hartwell ile İngiliz R. Timothy Hunt ve Paul M. Nurse