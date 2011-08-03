T24 LogoT24 Logo
Dünya

NOBEL TIP ÖDÜLLÜ BENACERRAF ÖLDÜ BOSTON (A.A)

03 Ağustos 2011 02:46

-NOBEL TIP ÖDÜLLÜ BENACERRAF ÖLDÜ BOSTON (A.A) - 02.08.2011 - Nobel Tıp Ödülü'ne 1980 yılında layık görülen Venezuela doğumlu bağışıklık sistemi uzmanı Baruj Benacerraf, 90 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin açıklamasına göre, zatürre rahatsızlığı olan Benacerraf, ABD'nin Boston kentindeki evinde bugün öldü.   Bağışıklık sisteminin işleyişinde genetik faktörlerin önemli rol oynadığını keşfederek, meslektaşlarıyla birlikte Nobel ödülünü paylaşan Benacerraf, Dana-Farber Kanser Enstitüsünün başkanlığını da yürüttü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24