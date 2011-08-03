-NOBEL TIP ÖDÜLLÜ BENACERRAF ÖLDÜ BOSTON (A.A) - 02.08.2011 - Nobel Tıp Ödülü'ne 1980 yılında layık görülen Venezuela doğumlu bağışıklık sistemi uzmanı Baruj Benacerraf, 90 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin açıklamasına göre, zatürre rahatsızlığı olan Benacerraf, ABD'nin Boston kentindeki evinde bugün öldü. Bağışıklık sisteminin işleyişinde genetik faktörlerin önemli rol oynadığını keşfederek, meslektaşlarıyla birlikte Nobel ödülünü paylaşan Benacerraf, Dana-Farber Kanser Enstitüsünün başkanlığını da yürüttü.