"Nobel tacizcisi, prensese de saldırdı" iddiası

Nobel Edebiyat ödüllerini veren İsveç Akademisi’nde 5 üyenin istifa etmesine yol açan taciz iddiaları Saray’a sıçradı. İsveç Akademisi Üyesi Şair Katarina Frostenson’un ‘kültür sembolü’ olarak tanınan eşi Jean Claude Arnault’ın Veliant Prenses Victoria’yı da taciz ettiği iddia edildi. Frostenson, 18 kadını taciz etmekle suçlanıyor.

Evrensel'in İsveç’in yüksek tirajlı gazetelerinden Svenska Dagbladet'e dayandırdığı habere göre, Akademi içinde bir birinden bağımsız üç kaynak söz konusu cinsel taciz olayını doğruladı. İddialara göre, yaşanan olayın hemen ardından Saray’ın, İsveç Akademisi’nin o dönemdeki Daimi Sekreteri Horace Engdahl’a, Arnault’un Veliaht Prenses’le bir arada yalnız bulunmamaları için talepte bulunduğu belirtildi.

Taciz olayının 2006 yılında Stockholm’un Djurgården semtinde Akademi’ye ait bir villada bir etkinlik sırasında yaşandığı belirtildi.

Saray'dan 'yorum yok'

Saray ise söz konusu bilgileri yorumlamak istemediğini açıkladı. Sarayın Basın Şefi Margareta Thorgren, “Geçen yılın güz aylarından beri ‘kültür sembolü’ hakkında medyada çıkan bilgiler korkutucu. Kral ailesi #MeToo kampanyasının arkasında. Ama bu bilgileri yorumlama olanağım yok” açıklamasını yaptı.

Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan tanıklardan biri ise Arnault’un Victoria’ya açıkça “cinsel el hareketi”nde bulunduğunu ve aralarında Kral Karl Gustav’ın da bulunduğu pek çok kişinin olanlara şahit olduğunu söyledi.

Arnault ise, Veliaht Prenses’e tacizde bulunduğu suçlamalarını reddetti. Arnault’un Avukatı Björn Hurtig, “Müvekkilim Veliaht Prensese sarkınlıkık yaptığı iddialarının iftira ve zarar verme amaçlı yalan ve yanlış bilgiler olduğunu söylüyor” dedi.

Kraliyet madalyası ile ödüllendirilmişti

Cinsel taciz faillerinin kadınlar tarafından ifşa edildiği ve bir sosyal medya kampanyası olarak başlayarak yayılan #MeToo kampanyası sırasında, 18 kadın yazarın taciz ve tecavüzle suçladığı ‘kültür sembolü’ Jean Claude Arnault, Akademi’den milyonlarca kron destek aldığı gibi kültür dünyasına yaptığı hizmetler gerekçesiyle Kraliyet Madalyasına layık görülmüştü.

Kültür Bakanı Alice Bah Kuhnke, Veliaht Prensese sarkıntılık etmekle suçlanan Arnault’a Stockholm’de düzenlenen bir törende Kraliyet Ödülü’nü takdim etmişti.

18 kadın yazarın cinsel taciz suçlamasından sonra Kuhnke, olanları iğrenç olarak tanımlamış ve madalyanın geri alınması için girişimde bulunacağını söylemişti.