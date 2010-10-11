-NOBEL ÖDÜLÜ SAHİBİNİN KARISI GÖZALTINA ALINDI ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Nobel barışı ödülünün bu yılki sahibi Çinli Liu Şiaobo'nun karısının gözaltına alındığı bildirildi. Amerikan insan hakları kuruluşu Freedom Now'ın sözcüsü, Liu Şiaobo'nun karısının Çin'in başkenti Pekin'de gözaltına alındığını ve burada ev hapsinde tutulduğunu açıkladı. Sözcü, Lu Şia'nın, Pekin'deki dairesinde göz hapsinde tutulduğunu belirtti. Nobel Barış ödülünün hapisteki Çinli siyasi muhalife verilmesine tepki gösteren Çin'in Dışişleri Bakanlığı, ''resmi olarak görüşlerini paylaşmak, görüş ayrılıklarını ve protestolarını iletmek'' için, Norveç'in Pekin Büyükelçisini Bakanlığa çağırmıştı.