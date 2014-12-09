Nobel ödülü öncesinde Oslo'da bomba paniği

Norveç'in başkenti Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden Johan Frederiksen, akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında Clarion Hotel Royal Christiania otelinde bir müşterinin çalışanlardan birini rehin aldığını, 5 saat süren pazarlıklar sonrasında zanlının yakalandığını açıkladı.

Johan Frederiksen Oslo'nun merkezindeki otelde meydana gelen rehine olayıyla ilgili saat 10.00'da otelden bir telefon aldıklarını belirterek, "Otel görevlisi çalışanlardan birinin rehin alındığını haber verince polisi alarma geçirdik. Müşterilerden biri görevlinin birini rehin aldıktan sonra oda servisi çağırmış ve gelen görevlinin eline bir kağıt vermiş. Kağıtta, rehineye karşılık 1 milyon Euro istediği aksi takdirde şehir merkezine yerleştirilen bir bombanın patlatılacağı yazılıydı.



Olay üzerine Oslo'daki tüm birliklerimizi alarma geçirdik. Zaten son aylarda alınan tehditler nedeniyle kırmızı alarm durumundaydık. 5 saat süren pazarlık sonrasında kişiyi ikna edip teslim aldık. 41 yaşındaki Doğu Avrupalı şahıs gözaltına alındı. 3 Aralıkta otele yerleştiği görülen şahsın oturma ve çalışma izni bulunmadığını tespit ettik. Odada yapılan aramada elektro şok veren bir tabanca ile bıçak ele geçirdik. Saat 14.47'de teslim olan Macar vatandaşı şahsın ifadesini almaya saat 18.00'de başladık, halen devam ediyoruz"dedi.

Olayın Çarşamba günü yapılacak Nobel Barış Ödülü töreni ile ilgisi bulunmadığı ancak ödül töreni nedeniyle büyük bir bomba paniği yaşandığı bildirildi. Johan Frederiksen olayın kimse zarar görmeden kontrol altına alınmasından memnunluk duyduklarını ancak kendilerine intikal eden her ihbarı çok ciddiye aldıklarını söyledi.