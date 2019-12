-Nobel ödüllü Walesa'dan gösteriye destek VARŞOVA (A.A) - 13.10.2011 - Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Lech Walesa, New York'ta finans merkezi olarak bilinen ''Wall Street''te devam eden protestolara destek verdi. Nobel Barış Ödülü sahibi efsane işçi lideri Walesa, Associated Press'e yaptığı açıklamada, New York'ta geçen aydan bu yana devam eden ve ''Wall Street'i İşgal Et'' adlı sivil girişim tarafından düzenlenen gösterileri desteklediğini, yakın gelecekte göstericileri ziyaret etmeyi ya da onlara bir mektup yollamayı planladığını belirtti. Küresel ekonomik krizin ardından insanların ''kapitalist sistemin değiştirilmesi'' gerektiğinin farkına vardığını kaydeden Walesa, dünyada daha fazla adalete ihtiyaç duyulduğunu da söyledi. 17 Eylül'den bu yana Wall Street'in hemen yanındaki Zuccotti Park'a kamp kuran göstericiler, ABD'deki gelir dağılımı dengesizliğini, işsizliği ve ekonomik politikaları protesto ediyor. Benzer protesto gösterilerinin, gelecek günlerde Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de düzenlenmesi planlanıyor.