Nobel ödüllü şair Wislawa Szymborska öldü

T24 - Polonya'nın Nobel ödüllü ünlü şairi Wislawa Szymborska, 88 yaşında öldü.





Sekreteri Michal Rusinek, Szymborska'nın, ülkenin güneyindeki Krakov kentinde bulunan evinde uyurken öldüğünü açıkladı.





Nobel Komitesi 1996 yılında ''Edebiyat Ödülü''ne layık gördüğü Szymborska'yı ''Şiirin Mozart'ı'' olarak nitelemişti. ''Polonya şiirinin büyük ustası'' olarak kabul edilen Szymborska, eserlerinde felsefe ve ahlakı şiirsel lirizm ile mükemmel bir biçimde birleştirdiği için uluslararası ün kazanmıştı.





Krakov'daki Jagellonne Üniversitesi Edebiyat ve Sosyoloji Fakültesinden mezun olan Szymborska, ilk şiirlerini 1945 yılında yayımlamıştı.





12 şiir kitabı bulunan Wislawa Szymborska'nın ''Başlıksız Olabilir'' adlı kitabı, 1998'de Türkçe'ye çevrilmişti.



