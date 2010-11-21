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Dünya

NOBEL ÖDÜLLÜ PROFESÖR ŞANGHAY'DA EĞİTİM VERECEK ŞANGHAY (A.A)

21 Kasım 2010 10:30

-NOBEL ÖDÜLLÜ PROFESÖR ŞANGHAY'DA EĞİTİM VERECEK ŞANGHAY (A.A) - 21.11.2010 - AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünü bulan bilim adamlarından nobel ödüllü Fransız Profesör Dr. Luc Montagnier, Şanghay'daki Ciao Tong Üniversitesinde eğitim verecek. Şanghay Ciao Tong Üniversitesinde tam zamanlı eğitim verecek olan Luc Montagnier'in adına bir de enstitü kurulacak. Ciao Tong üniversitesi Rektörü Cang Cie, Profesör Montagnier'in, HIV virüsü ve AIDS hastalığının yanı sıra adına kurulacak enstitüde kansere neden olan virüsleri araştıracağını açıkladı. Cang Cie, 68 yaşındaki profesörün deniz aşırı ülkelerden seçilecek 30 kişilik yeni bir akademik kadronun da kurulmasından sorumlu olacağını bildirdi. Montagnier, üniversitede araştırmaların yanı sıra, AIDS hastalığının tedavi yollarını da araştıracak. Luc Montagnier, Fransız meslektaşı Francoise Barre-Sinoussi ile AIDS'e neden olan HIV virüsünü izole etmişlerdi.

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