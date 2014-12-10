Nobel ödüllü Malala Pakistan Başbakanı olmak istiyor

Pakistan'da kız çocuklarının eğitimini savunduğu için Taliban tarafından vurulan, Malala Yusufzay, ileride ülkesinin başbakanı olmayı umduğunu söyledi. İnsan Hakları Günü'nde Nobel Barış Ödülü'nü almadan önce BBC'ye konuşan Yusufzay, "Ülkeme hizmet etmek istiyorum ve hayalim ülkemin gelişmiş bir yer olması ve her çocuğun eğitim alabilmesi" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ödülü en genç yaşta kazanan kişi olan lise çağındaki Yusufzay, ilham kaynağının da, 2007'de suikast sonucu hayatını kaybeden eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto olduğunu belirtti.

Yusufzay, Hindistanlı çocuk hakları aktivisti Kailaş Satyarti ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Pakistanlı genç, "(Nobel ödülü) Benim için çok önemli. Ödül bana gerçekten daha fazla umut, cesaret verdi. Geçmişle kıyasla kendimi artık daha güçlü hissediyorum çünkü birçok insanın benimle olduğunu görüyorum" diye konuştu.

15 yaşında vuruldu

Malala Yusufzay, 15 yaşında iken 2012 yılında Taliban tarafından başından vurulmuş, ölümden dönmüştü. Yusufzay kız çocuklarının eğitimini desteklediği bir blog yazıyordu.

Bugün düzenlenecek Nobel ödül törenine Hindistan ve Pakistan liderlerinin katılmayacak olması ise Yusufzay'ı hayal kırıklığına uğratmış.

Norveç'in başkenti Oslo'daki ödül törenini izlemek için hazır bulunan gazeteciler ise yüzlerce kişinin soğuk havaya rağmen Yusufzay ve Satyarti'yi görmek için sokaklarda olduğunu aktardı.