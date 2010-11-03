-NOBEL ÖDÜLLÜ LLOSA: ÖDÜL HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ MADRİD (A.A) - 03.11.2010 - 2010 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Perulu yazar Mario Vargas Llosa, ödülü kazanmanın hayatını değiştirdiğini, ancak yazma şevkini değiştirmediğini söyledi. Son romanının tanıtımı nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Llosa, yapılan mülakat tekliflerinden bunaldığını, hergün severek yaptığı işlerinin artık altüst olduğunu ifade etti. Llosa, buna rağmen yazmaya ve konuşmaya devam edeceğini belirterek, "Bu yüce bir tutku. Ölüm beni kalemim eldeyken bulacak" dedi. Nobel kazanmanın ihtirasları arasında bulunmadığını vurgulayan Llosa, "Emelim, birilerinin daha önce yaptığı ve benim hayatımı değiştirdiği gibi, okunabilecek güzel romanlar yazmaktı" diye konuştu. Llosa'nın yeni romanı "El Sueno del Celta" (Keltler'in Rüyası), 20. Yüzyılda yaşayan İrlandalı siyasetçi Roger Casement'ın hayatını konu alıyor.