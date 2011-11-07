-Nobel ödüllü fizikçi öldü BOSTON (A.A) - 07.11.2011 -€Nobel ödüllü ünlü fizikçi Norman Ramsey, Massachusetts'teki bir huzurevinde yaşama veda etti. Moleküller ve atomlarla ilgili çığır açan araştırması ile 1989 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü layık görülen Ramsey, 96 yaşındaydı. Harvard Üniversite'sinde 40 yıldan uzun bir süre fizik dersleri veren Ramsey, otobiyografisinde atomların rezonans frekanslarını ölçmek için keşfettiği yeni yöntemde moleküler ışın manyetik rezonans deneylerinde yapılan hatalardan esinlendiğini yazmıştı. Ramsey'in yöntemi, daha sonra dünyanın en doğru saati olan atom saatinin keşfedilmesine yol açmıştı.