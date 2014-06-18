Nobel ödüllü ekonomistten MB'yi eleştiren Erdoğan'a: Ekonomist olduğunu bilmiyordum!

Dünyanın en önemli ekonomistleri arasında kabul edilen 2013 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Profesör Robert Shiller, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı arasındaki faiz tartışmasına ilişkin, “Erdoğan’ın ekonomist olduğunu bilmiyordum. Kendisi eğitimli bir ekonomist mi?” dedi.

Robert Shiller, Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarıyla heyecan verdiğini belirterek, “Türkiye global ekonomik şartlara bakıldığında iyi gidiyor. Hürriyet'ten Hülya Güler'in haberine göre, özellikle konut fiyatları Avrupa Birliği’ne (AB)göre geride. Bu alanda oluşmuş herhangi bir balon yok. ABD ve Avrupa’dan daha iyi durumda ama balonun şişmeye başladığını söyleyebilirim. Enflasyondaki artışın emlak fiyatlarını da etkilemesi beklenebilir” dedi. Shiller, Şekerbank’ın 60. kuruluş yılına özel olarak düzenlediği ‘Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Konferansı’nda konuştu.

Başbakan Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı arasındaki faiz tartışmasına ilişkin şöyle yanıt verdi: “Bu tartışmayı duydum. İlginç geldi. Başbakan’ın ekonomist olduğunu bilmiyordum. Kendisi eğitimli bir ekonomist mi? Örneğin ABD’de Başkan Barack Obama, bağımsızlığını zedeler diye düşündüğü için, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) eleştirmez. Başkan olarak faiz oranlarının ne olacağına karar vermenin kendisinin işi olmadığını bilir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı önemli, bu tür eleştiriler yapılmasa daha iyi olur. Çünkü ben Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının başarı hikayesinin bir parçası olduğunu düşünüyorum.”



Fed Başkanı Janet Yellen ile yakın arkadaş olan ve Yellen’ın eşi George Akerlof ile de kitap yazan Shiller, “Faiz artışıyla ilgili asıl aksiyonu önümüzdeki yıl alacaktır. Ama bu yaz 25 baz puanlık bir faiz artışı yapabilir” dedi.

Nobel Ödülü sahibi Prof. Robert Shiller, Şekerbank’ın 60’ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarıyla heyecan verdiğini belirtti.