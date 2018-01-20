Nobel ödüllü ekonomistten Bitcoin uyarısı

Nobel ödüllü Yale Üniversitesi profesörü ekonomist Robert Shiller, kripto paralar arasında en çok bilinen Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Shiller, sanal para birimi olan Bitcoin'i 'topyekûn çöküşün" beklediğini iddia etti.

Bitcoin'in ani artışını yüzyıllar önce yaşanan 'Lale Çılgınlığı'na benzetten Nobel ödüllü ekonomist Shiller, toplumun fiyat konusunda bir konsensüse gelmediği sürece Bitcoin'in gerçek değere sahip olmayacağını savundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ekonomist Shiller, "Altın gibi diğer varlıkların, insanlar bunları yatırım için değerlendirmese de bir fiyatı var" dedi.

"Hollanda'da yaşanan Lale çılgınlığı'nı hatırlatıyor"

"Mevcut durum bana, 1640'lı yıllarda Hollanda'da yaşanan Lale Çılgınlığı'nı hatırlatıyor" diyen Shiller, "Biz halen lale için para ödüyoruz ve bazen fazla para ödüyoruz. Bitcoin her an tamamen çökebilir ve herkes onu unutabilir. Bu çok olası bir sonuç. Ancak o ana kadar uzun zaman, hatta 100 yıl geçebilir" diye ekledi.



Lale Çılgınlığı, Hollanda'da lale soğanlarının fiyatlarının aniden aşırı derecede yükselip çöküşe geçtiği ve büyük ekonomik krize yol açtığı (1636-1637) döneme verilen isim.



Bitcoin, geçtiğimiz aralık ayında 20 bin dolarlık düzeyi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda aniden ucuzlamaya başladı. Halihazırda 12.500 dolar düzeyinde işlem görüyor.