Nobel ödüllü Ekonomist Stiglitz'den küresel ekonomide kalıcı durgunluk vurgusu

Nobel ödüllü Ekonomist Joseph Stiglitz “Bile bile durgunluk” adıyla yayımladığı makalesinde, Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz, 2008 yılında patlak veren krizden gerekli derslerin alınmadığına işaret etti.

Stiglitz’in CNBC.com için bir yazdığı makalede 2008 yılından sonra uygulanan politika yapıcıların krize verdikleri yanıtlarla tüm bu sorunları görmezden geldiklerini söyledi. Stiglitz, ABD’nin en önemli finans isimlerinden (eski Hazine Bakanı) Larry Summers bile küresel ekonomide kalıcı durgunluk uyarısı yaptığını vurguladı.

Stiglitz, “2008’de küresel krizin patlamasının ardından, doğru politikalar kabul edilmediği sürece, dünya Japonya’da başlayan yavaş büyüme ve neredeyse duran gelir artışı sarmalına girecek demiştim.

Atlantik okyanusunun her iki kıyısındaki liderler, Japonya krizinden ders çıkarttıklarını söylemelerine rağmen aynı hataları yineledi. Şimdi ABD’nin en önemli finans isimlerinden (eski Hazine Bakanı) Larry Summers bile küresel ekonomide kalıcı durgunluk uyarısı yapar hale geldi” dedi.

ABD kriz öncesinde de kötüydü

ABD ekonomisinin kriz öncesinde de kötü durumda olduğunu kaydeden Stiglitz, "Varlık balonu ekonominin güçlü görünmesini sağlıyordu ancak yüzeyin altında gelir eşitsizliği ve yapısal reform eksikliği gibi sorunlar mevcuttu. Yeni iş fırsatları yaratacak ve üretimi artıracak yatırımlardan çok spekülasyonu ön planda tutan bir mali sistem vardı" dedi.

Görmezden geldiler

Stiglitz, politika yapıcıların krize verdikleri yanıtlarla tüm bu sorunları görmezden geldiklerini söyledi. Stiglitz, "Aslına bakarsanız uygulanan politikalarla bazı problemler daha da derinleşti. Ve hatta yeni sorunlar yaratıldı" dedi.

Büyüme oranları artacak

Stiglitz, her şeye rağmen, Atlantik okyanusunun her iki kıyısında da bu yıl 2013'ten daha yüksek büyüme oranlarına imza atılacağını öngördü. Nobelli ekonomist, "Yine de kemer sıkma planlarını benimseyen liderler şampanyaları patlatıp kendilerine kadeh kaldırmadan önce bugün içinde bulunduğumuz durumu ve uyguladıkları politikaların sebep olduğu telafisi mümkün olmayan hasarı göz önünde bulundurmalılar" dedi.

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