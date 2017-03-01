T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın da doğduğu Savur ilçesinde belediyeye kayyım atandı

Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen, 25 Şubat'ta gözaltına alınmıştı

01 Mart 2017 14:55

Mardin’in DBP’li Savur İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı İdris Koç kayyum olarak atandı.

Başkanı Mehmet Aydın Alökmen’in terör soruşturması çerçevesinde 25 Şubat’ta gözaltına alındığı DBP’li Savur Belediyesine, İlçe Kaymakamı İdris Koç kayyım olarak görevlendirildi. Kararın iletilmesinin ardından belediye binasına gelen polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak, arama yaptı.

Savur, aynı zamanda Kimya dalında Nobel ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da memleketi. Mardin'in Savur İlçesi'ndeki hemşerileri ve yakınları Aziz Sancar 2015 yılında Nobel kazandığında kutlama yapmıştı.

ETİKETLER

Savur BelediyesiAziz SancarMardinkayyım atandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24