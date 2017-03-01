Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın da doğduğu Savur ilçesinde belediyeye kayyım atandı

Mardin’in DBP’li Savur İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı İdris Koç kayyum olarak atandı.
Başkanı Mehmet Aydın Alökmen’in terör soruşturması çerçevesinde 25 Şubat’ta gözaltına alındığı DBP’li Savur Belediyesine, İlçe Kaymakamı İdris Koç kayyım olarak görevlendirildi. Kararın iletilmesinin ardından belediye binasına gelen polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak, arama yaptı.
Savur, aynı zamanda Kimya dalında Nobel ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da memleketi. Mardin'in Savur İlçesi'ndeki hemşerileri ve yakınları Aziz Sancar 2015 yılında Nobel kazandığında kutlama yapmıştı.