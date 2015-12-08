Nobel ödüllü Aziz Sancar: Putin'e Allah akıl versin

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Allah Putin'e akıl versin. 1880 dönemi, Çarlık dönemi geçti. Artık hasta adam Türkiye değildir, Rusya'dır. Bütün yaptıkları delilikler, hem Rusya'ya hem Türkiye'ye hem dünyaya zararlı." dedi.

Milliyet’te yer alan habere göre, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde katıldığı seminerin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Sancar, ödülü kazanmaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek, Türk gençlerinin de bilimsel alanlarda Nobel kazanmalarını çok istediğini dile getirdi.

"Bu kadar sevineceklerini bilsem ödülü 20 yıl önce alırdım"

Sancar, "Türk halkının bu kadar sevineceğini bilseydim bu ödülü 20 yıl önce alırdım. Umarım Türk gençlerine örnek olur. Türk gençlerinin de bilimsel alanlarda Nobel almalarını çok isterim. Bütün Türk milleti ve kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Beni en çok memleketim hakkında düşündüren, Türkiye'deki politik kavgalardır. Umarım kavgaları bir tarafa bırakıp, birlikte memleketimizi kalkındırırlar" şeklinde konuştu.

"Allah Putin'e akıl versin"

Hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın tutumunu da eleştiren Sancar, "Allah Putin'e akıl versin. 1880 dönemi, Çarlık dönemi geçti. Artık hasta adam Türkiye değildir, Rusya'dır. Bütün yaptıkları delilikler, hem Rusya'ya hem Türkiye'ye hem dünyaya zararlı. Rus milleti aklını başına alır, Putin hakkında bir şey yaparlar" diye konuştu.

"Fenerbahçe ve Beşiktaş Taraftarları kusura bakmayın"

Efsane kaleci Turgay Şeren'in kendisine gönderdiği imzalı forma için teşekkür eden Sancar "Küçükken Turgay abimin resimlerini duvarlara asardım. Şimdi çok sevdiğim Galatasaray'ın üyesiyim. Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarlarına da kusura bakmayın diyorum. Zira, Galatasaray benim ilk tuttuğum ve sevdiğim takımdır" dedi.

Araştırması kanser tedavisinde büyük adım olacak

Sancar, Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldüğü araştırmasının kanser tedavisi ve ilaçları için önemli bir adım olduğunu ve 5-10 yıl içinde bu araştırmaların DNA tedavisinde kullanılmasının mümkün olacağını söyledi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı.