Nobel ödülleri sahiplerine verildi

2008 Nobel edebiyat, fizik, tıp, kimya ve ekonomi ödülleri, İsveç’in başkenti Stockholm’da düzenlenen törende sahiplerine teslim edildi.



Nambu’nun ödülü birlikte aldığı çalışma arkadaşları olan Japon bilim adamları Makoto Koboyoşi ile Toşhihide Maskava törende hazır bulundu.



Törende, Alman Harald zur Hausen’e rahim ağzı kanserine yol açan İnsan Papilloma Virüsü’nü (HPV) keşfi, Fransız Françoise Barre-Sinoussi ve Luc Montagnier’e de AIDS’e neden olan HIV’i keşfettikleri için Nobel Tıp Ödülü takdim edildi. 3 bilim adamı yaklaşık 950 bin Euro’luk ödülü paylaştı.



Flüoresan proteinlerle ilgili çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülen Amerikalı bilim adamları Roger Tsien ve Martin Chalfie ile Japon bilim adamı Osamu Shimomura, 2008 Nobel Kimya Ödülü’nü teslim aldı.



2008 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Fransız yazar Jean-Marie Le Clezio da ödülünü almak üzere törende hazır bulundu.



“Ekonomik aktivitenin lokasyonu ve ticaretin yapısı konusundaki analizleri” nedeniyle ödüle layık görülen Amerikalı Paul Krugman da Nobel Ekonomi Ödülü’nü aldı.



2008 Nobel Barış Ödülü, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen törende, Finlandiyalı devlet adamı ve diplomat Martti Ahtisaari’ye (71) verilmişti.



Stockholm’deki takdim töreninde ödül sahipleri ayrıca, altın madalya, diploma ve yaklaşık 10 milyon İsveç kronu (950 bin ) değerinde çekle ödüllendirildi.



Nobel barış ödülü Oslo’da, Tıp-Fizyoloji, Fizik, Kimya, Edebiyat ve Ekonomi ödülleri ise Stockholm’de düzenlenen törenlerle veriliyor. Törenler, ödülün kurucusu Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık’ta yapılıyor.

