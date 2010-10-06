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NOBEL KİMYA ÖDÜLÜNÜN SON 10 YILDAKİ SAHİPLERİ ANKARA (A.A)

06 Ekim 2010 16:48

-NOBEL KİMYA ÖDÜLÜNÜN SON 10 YILDAKİ SAHİPLERİ ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - 2010 Nobel Kimya Ödülünü bu yıl Richard Heck, Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki adlı bilimadamları organik sentez üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle kazandı. Nobel Kimya Ödülünü son 10 yılda kazananlar şunlar:  2009: Ribozomların yapısı ve işleyişine ilişkin çalışmalarından dolayı Amerikalı Venkatraman Ramakrishnan ve Thomas Steitzile ile İsrailli Ada Yonath. 2008: İlk kez deniz analarında görülen yeşil floresan proteininin (GFP) keşfi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarıyla Roger Tsien (ABD), Martin Chalfie (ABD) ve Osamu Shimomura (Japon).     2007: Ozon tabakasının neden inceldiğinin anlaşılmasına da yardımcı olan, katı yüzeylerdeki kimyasal süreçle ilgili çalışmaları dolayısıyla Gerhard Ertl (Almanya).     2006: "Ökaryotik transkripsiyonun moleküler temeli" çalışmasıyla Roger D. Kornberg (ABD).      2005: "Organik sentezde çifte ayrıştırma yöntemlerini geliştirme" çalışmalarından ötürü Yves Chauvin (Fransa), Robert H. Grubbs ve Richard R. Schrock (ABD).  2004: Proteinlerin çözülmesi süreciyle ilgili çalışmalarından dolayı Aaron Ciechanover (İsrail), Avram Hershko (İsrail) ve Irwin Rose (ABD). 2003: Hücre zarı yoluyla su ve iyon nakline olanak sağlayan buluşlarıyla Peter Agre (ABD) ve Roderick MacKinnon (ABD). 2002: Proteinler dahil olmak üzere biyolojik makromoleküllerin analizi ve tanımlanması yöntemlerini geliştiren John Fenn (ABD), Koichi Tanaka (Japonya) ve Kurt Wuethrich (İsviçre).    2001: "Katalitik asimetrik sentez" çalışmaları dolayısıyla William Knowles (ABD), Ryoji Noyori (Japonya) ve Barry Sharpless (ABD).  2000: Polimer plastiklerdeki elektrik geçirgenliğiyle ilgili çalışmalarıyla Alan Heeger (ABD), Alan MacDiarmid (ABD) ve Hideki Shirakava (Japonya).

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