Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Komitesi 2017 Nobel Kimya Ödülünü açıkladı. Bu yıl Nobel'in kimya dalındaki ödülüne Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson layık görüldü.

2015 yılında Aziz Sancar'ın kazandığı Nobel Kimya Ödülü'nün yeni kazanlarının Nobel'e layık görülmelerine neden olan araştırma biyomoleküllerin dondurularak yapılarının daha detaylı incelenmesine imkan sağlıyor.

2016 Nobel Kimya Ödülü Fransız Jean Pierre Sauvage, İskoçyalı James Fraser Stoddart ve Hollandalı Bernard Feringa'nın olmuştu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre üç bilim insanı, moleküler makinelerin sentezi ve tasarımı alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

Nobel ödülleri, İsveçli bilim adamı ve sanayici Alfred Nobel'in vasiyetiyle 1901'den beri dağıtılıyor.