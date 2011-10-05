Nobel Kimya Ödülü sahibini buldu

T24 -

İsrailli bilimadamı, ödüle, atomlarda kendisini yinelemeyen yapılar olarak adlandırılan "kuasi kristalleri" keşfinden ötürü layık görüldü. Kuasi kristallerin kristaller gibi tamamen düzgün yapıları bulunmuyor. Bu farklılıklarından ötürü de bilim dünyası tarafından arap dünyasının atom düzeyinde yeniden üretilmiş mozaikleri benzetmesiyle niteleniyor.