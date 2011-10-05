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Dünya

Nobel Kimya Ödülü sahibini buldu

Fizik ve Tıp ödüllerini üç bilimadamının paylaştığı Nobel'de kimya ödülü tek bilimadamına gitti...

05 Ekim 2011 03:00

T24 - Fizik ve Tıp ödüllerini üç bilimadamının paylaştığı Nobel'de kimya ödülü tek bilimadamına gitti. İsrailli kimyacı Daniel Scechtman ödülün sahibi oldu.

İsrailli bilimadamı, ödüle, atomlarda kendisini yinelemeyen yapılar olarak adlandırılan "kuasi kristalleri" keşfinden ötürü layık görüldü. Kuasi kristallerin kristaller gibi tamamen düzgün yapıları bulunmuyor.  Bu farklılıklarından ötürü de bilim dünyası tarafından arap dünyasının atom düzeyinde yeniden üretilmiş mozaikleri benzetmesiyle niteleniyor.

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