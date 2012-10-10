Nobel Kimya Ödülü Robert Lefkowitz ile Brian Kobilka'nın

Amerikalı bilim adamları Robert Lefkowitz ile Brian Kobilka, 2012 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, iki bilim adamının "önemli sinyalleri dışarıdan hücre içine ileten, hücre duvarındaki G-proteini-kenetli reseptörlerle" ilgili yaptıkları çalışmayla ödüle layık görüldüklerini duyurdu.

Nobel ödülleri dinamiti bulan, İsveçli ünlü bilim adamı Alfred Nobel adına 1895 yılından bu yana veriliyor. Ödüle layık görülen kişiyen ayrıca 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 2 milyon 174 bin TL) para ödülünün de sahibi oluyor.