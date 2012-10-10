T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nobel Kimya Ödülü Robert Lefkowitz ile Brian Kobilka'nın

Nobel Kimya Ödülü, ABD'li iki bilim insanı Robert Lefkowitz ve Brian Kobilka'ya verildi

10 Ekim 2012 16:30

Amerikalı bilim adamları Robert Lefkowitz ile Brian Kobilka, 2012 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, iki bilim adamının "önemli sinyalleri dışarıdan hücre içine ileten, hücre duvarındaki G-proteini-kenetli reseptörlerle" ilgili yaptıkları çalışmayla ödüle layık görüldüklerini duyurdu.

Nobel ödülleri dinamiti bulan, İsveçli ünlü bilim adamı Alfred Nobel adına 1895 yılından bu yana veriliyor. Ödüle layık görülen kişiyen ayrıca 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 2 milyon 174 bin TL) para ödülünün de sahibi oluyor.

ETİKETLER

Robert LefkowitzBrian Kobilkanobelkimya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24