-NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ 3 BİLİMADAMINA STOCKHOLM (A.A) - 06.10.2010 - 2010 Nobel Kimya Ödülünü bu yıl Richard Heck, Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki adlı bilimadamları kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Amerikalı Richard Heck ile Japon araştırmacılar Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki'yi organik sentez üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldüklerini bildirdi. Akademi, bu bilimadamlarının çalışmalarının, insanlara yeni ilaç ve plastik gibi devrim niteliğindeki materyallerin elde edilmesinde yardımcı olduğunu belirtti.