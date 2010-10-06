T24 LogoT24 Logo
Dünya

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ 3 BİLİMADAMINA STOCKHOLM (A.A)

06 Ekim 2010 16:03

-NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ 3 BİLİMADAMINA STOCKHOLM (A.A) - 06.10.2010 - 2010 Nobel Kimya Ödülünü bu yıl Richard Heck, Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki adlı bilimadamları kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Amerikalı Richard Heck ile Japon araştırmacılar Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki'yi organik sentez üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldüklerini bildirdi. Akademi, bu bilimadamlarının çalışmalarının, insanlara yeni ilaç ve plastik gibi devrim niteliğindeki materyallerin elde edilmesinde yardımcı olduğunu belirtti.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24