2021 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı kazandı.

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü "karmaşık fiziksel sistemleri anlamaya yönelik çığır açan katkıları için" Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'nin kazandığı duyuruldu.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada Manabe ve Hasselman'ın Dünya iklimi ve insanlığın Dünya'ya etkilerini anlamaya yönelik çalışmaların temelini attığını; Parisi'nin keşiflerinin de çok sayıda farklı materyal ve fenomeni anlamayı mümkün kıldığı belirtildi.

Ödülü kazanan bilim insanları, 10 milyon kronluk ödülü paylaşacak.

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