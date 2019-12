Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Krugman keskin bir Bush muhalifi

Küresel kredi krizinin dünya gündeminin bir numarasında oturduğu son günlerde Nobel ödül komitesi de bu duruma kayıtsız kalamadı ve krizden ABD Başkanı George Bush ve yönetimini sorumlu tutan ünlü ABD'li ekonomist Paul Krugman Nobel Ekonomi Ödülü'nün yeni sahibi oldu.



2008 Nobel Ekonomi Ödülü'nü krize neden olmakla suçladığı Bush yönetimine yönelttiği sert eleştirilerle adından söz ettiren ünlü ABD'li ekonomist Paul Krugman kazandı. Ödülü kazandığının belli olmasından sonra gazetecilerin telefonla ulaştığı Krugman, Nobel aldığı haberine hazırlıksız yakalandığını belirterek "Basın toplantısına katılabilmek için duş almak üzere banyoya aceleyle koştum. Eşimi, anne ve babamı aradım. Kendime kahve hazırlayacak zamanım bile olmadı" dedi. Aynı zamanda ABD'nin etkin gazetelerinden The New York Times'da köşe yazarı olan Krugman'a ödülle birlikte 1.4 milyon dolar verilecek. Küresel krizin tüm gücüyle kendisini gösterdiği ve krize yönelik önlem arayışlarının ön plana çıktığı bu dönemde Nobel Ekonomi Ödülü'nün Bush'u sertçe eleştirmekten kaçınmayan Krugman'a verilmesi dikkat çekti.



Küresel ticarette baskın olmayı açıkladı



Nobel ödül komitesi tarafından yapılan açıklamada ödülün Krugman'a ticari kalıplar ve ekonomik aktivitenin oluştuğu yerler konularını birleştiren analizleri ve bazı ülkelerin uluslararası ticarette niçin daha baskın olduklarını açıklamaya yardımcı olması nedeniyle verildiği bildirildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi üyelerinden oluşan komite Krugman'ın geliştirdiği yeni bir teori formülasyonunun dünyayı kentleşmeye yönelten etkenlerle ilgili sorulara cevap oluşturduğunu bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada "Krugman daha önce farklı araştırma alanları olan uluslararası ticaret ve ekonomik coğrafyayı bütünleştirdi" denildi.

Krugman'ın yaklaşımı birçok ürün ve hizmetin uzun seriler halinde daha ucuz üretilebildiği mantığını temel olarak alıyor. Bu kavram genellikle ölçek ekonomileri olarak biliniyor. Bu arada tüketiciler çeşitlenen ürünleri talep ediyorlar. Açıklamada, "Sonuç olarak yerel bir pazar için küçük ölçekli üretimin yerini dünya piyasalarına yönelik büyük ölçekli üretim alıyor, benzer ürünlere sahip şirketler birbirleriyle rekabet ediyor" denildi. Krugman'ın teorisi ülkeler tarafından domine edilen ticarette, benzer ürünler olmasına rağmen neden aynı koşulların yaşanmadığını açıklıyor. Komite bu durumu İsveç'ten örnek vererek açıkladı. İsveç'in otomotivde hem ihracatçı hem de ithalatçı olduğu belirtilen açıklamada "Bu tür bir ticaret, uzmanlaşma ve büyük ölçekli üretim sağlıyor. Bunun sonucunda fiyatlar düşüyor ve mallar çeşitleniyor" denildi.



Uzun süreli resesyon yaşanır ama çöküş olmaz



Krugman, küresel ekonomide yaşanan kriz konusunda ise dünya ekonomisinin uzun sürecek bir resesyona girebileceğini ancak alınan ve alınacak olan önlemlerle çöküşten kaçabileceğini düşünüyor. Krugman dünkü açıklamasında, "1990'larda Asya'da yaşananlar kadar ciddi boyutlu bir krize tanık oluyoruz. 1929'daki Büyük Buhran'la da benzerlikler gösteriyor dedi. Ünlü ekonomist önde gelen liderlerin hafta sonunda aldıkları kararlarla ilgili olarak da "Bugün cuma gününden biraz daha az korkuyorum" diye konuştu. Krugman son dönemlerdeki yazılarında sık sık Bush yönetiminine eleştiriler yöneltmişti. Krugman'ın Bush'a yönelik eleştirileri arasında piyasaların işleyişindeki kontrolü hafiletmeye yönelik çaba harcaması için ve gevşek mali politikaların bankaları çökme noktasına getiren şimdiki krizin kıvılcımını yakması da bulunuyor.



En iyi üniversitelerde ekonomi dersleri verdi



1953 yılında New York'ta doğan Paul Krugman, 1977 yılında Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) doktorasını aldı. Yale, Stanford ve MIT'de ekonomi dersleri verdi. 1982-83 yılları arasında Beyaz Saray'ın ekonomik danışmanlar konseyinde yer aldı. 1991 yılında Amerika Ekonomi Birliği'nin 40 yaşın altındaki ekonomistlere her 2 yılda bir verdiği ödül olan John Bates Clark madalyasını kazandı. Yazdığı ve katkıda bulunduğu kitapların sayısı 20'yi buluyor. Aynı zamanda yüzlerce makale de yazdı. Bunların çoğu, uluslararası ticareti konu alıyor. "Yeni Ticaret Teorisi" olarak bilinen teorinin oluşturulmasına katkıda bulundu. Krugman, 2000 yılından bu yana ABD'nin en saygın üniversitelerinden birisi olan Princeton'da ekonomi ve uluslararası ilişkiler profesörü olarak görev yapıyor. The New York Times'da yayımlanan köşe yazılar milyonlarca kişi tarafından okunuyor. Son dönemlerde çalışmalarını ekonomi ve para birimi krizleri üzerine yoğunlaştıran Krugman, uzun süredir Nobel'e aday gösteriliyordu. Krugman kendi sitesinde, yazdığı köşe yazılarının gerçek ekonomik verilerden yola çıktığını belirterek, okuyucuların peşin hükümlü olmamasını, makaleyi tarafsız bir biçimde okuduktan sonra karar vermelerini tavsiye ediyor.