T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Nobel Ekonomi Ödülü, Milgrom ve Wilson’a…

12 Ekim 2020 13:05

2020 Nobel Ekonomi Ödülüne, Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü. Amerikalı ekonomistler Milgrom ve Wilson Nobel’i, açık artırma teorisine ve formatlarına yaptıkları katkılar nedeniyle kazandı.

ETİKETLER

Nobel Ekonomi Ödülü2020
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24