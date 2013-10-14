Nobel Ekonomi Ödülü ABD’li üç ekonomistin oldu

2013 Nobel Ekonomi ödülü sahiplerini buldu. 3 ABD'li ekonomist Eugene Fama, Lars Peter Hansen ve Robert J. Shiller'in oldu.

İsveçli Riksbank'ın verdiği Nobel Ekonomi Ödülü'nü 2013'te 3 ABD'li ekonomist kucakladı.

Ödül Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen ve Robert J. Shiller'in oldu.

Üç ekonomist varlık fiyatları analizlerine dair çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Geyrımenkul krizini bilmişti

Nobel ödülünü kucaklayan ekonomistlerden Robert J. Shiller 2006'da ABD'de gayrimenkul fiyatlarının aşırı derecede şiştiğini belirleyip bunun krize yol açacağını öngörmüştü. Robert Shiller aynı zamanda gayrimenkul fiyat endeksi Case-Shiller endeksine de ismini veren ekonomist. Bu endeks ABD'de gayrimenkul fiyatlarının 2000 yılından 2006 yılına ikiye katlandığını ortaya çıkarmış, daha sonra bu fiyatlar 2008 krizinde yüzde 35 düşmüştü.