-Nobel Ekonomi Ödülü 2 kişiye STOCKHOLM (A.A) - 10.10.2011 - Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li ekonomistler Thomas Sargent ve Christopher Sims paylaştı. İsveç Bilimler Akademisi, Thomas Sargent ve Christopher Sims'i, ''makroekonomide sebep ve sonuç üzerindeki deneysel araştırmalarından'' ötürü ödüle layık gördü. İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Nobel Ödülü'nün kurucusu Alfred Nobel adına 1968 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nün verilmesini kararlaştırdı. Nobel Ekonomi Ödülü'nü ilk olarak 1969 yılında Norveçli ekonomist Ragnar Frisch ve Hollandalı Jan Tinbergen aldı. Geçen yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü, ABD'li Peter Diamond, Dale Mortensen ile İngiliz ve Güney Kıbrıs vatandaşı Christopher Pissarides almıştı. İsveç Bilimler Akademisi Diamond, Mortensen ve Pissarides'i ''piyasa analizleri yönteminden'' ötürü ödüle layık görmüştü. Nobel Ekonomi Ödülü'nü şimdiye kadar kazanan tek kadın ise ABD'li Elinor Ostrom oldu. Ostrom, ödülü 2009 yılında aldı. Nobel Ödülü kazananlar, 1896 yılında ölen Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta, İsveç Kralı tarafından 10 milyon İsveç kronu (1,4 milyon dolar), altın madalya ve diploma ile ödüllendirilecek.