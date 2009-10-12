Nobel ekonomi ödülleri Ostrom ve Williamson'ın

Nobel Ekonomi Ödülü'nü iki ABD'li paylaştı. Indiana Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Elinor Ostrom, ödülü alan ilk kadın ekonomist oldu.

2009 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li ekonomistler Elinor Ostrom ve Oliver Williamson kazandı.

İsveç Bilimler Akademisi, Ostrom'u, ''özellikle kamu olmak üzere, ekonomi yönetimi analizleri'', Williamson'ı ise ''özellikle şirketin sınırları olmak üzere ekonomi yönetimi analizlerinden'' ötürü ödüle layık gördü.

Indiana Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ostrom, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ilk kadın oldu.

Haas School of Busıness'te ekonomi profesörü olan Williamson ise kurumsal anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Nobel Ödülü'nün kurucusu Alfred Nobel adına 1968 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nün verilmesini kararlaştırdı.

Nobel Ekonomi Ödülü'nü ilk olarak 1969 yılında Norveçli ekonomist Ragnar Frisch ve Hollandalı Jan Tinbergen aldı.

Geçen yıl ise Nobel Ekonomi Ödülü, ABD'de Princeton Üniversitesinde ekonomi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyesi Prof. Paul Krugman'a verildi.

Nobel Ödülü kazananlar, 1896 yılında ölen Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta, İsveç Kralı tarafından 10 milyon İsveç kronu (1,4 milyon dolar), altın madalya ve diploma ile ödüllendirilecek.