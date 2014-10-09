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Dünya
Deutsche Welle

Nobel Edebiyat Ödülünün sahibi bugün açıklanıyor

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2014 Nobel ödüllerini kazananları duyurmaya devam ediyor. Bugün sırada edebiyat ödülü var.

09 Ekim 2014 11:25


Nobel Edebiyat Ödülünün bu yılki favorileri arasında Japon Haruki Murakami, Beyaz Rus Svetlana Aleksiyeviç, Suriyeli şair Adonis ve Kenyalı Ngugi wa Thiong'o bulunuyor.

2014 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Ödüllerin açıklanmasına tıpla başlanmış, ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser'in 878 bin euro değerindeki ödülü paylaştıkları açıklanmıştı.

Aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çığır açan ve kısaca LED olarak anılan "ışık yayan diyot" teknolojisini geliştiren Japon uzmanlar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura ise Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

Nano boyutta mikroskopi araştırmalarına imkân veren bir teknoloji geliştiren Alman uzman Stefan Hell ile ABD'li Eric Betzig ve William Moerner dün Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki sahipleri olarak duyurulmuştu.

Merakla beklenen barış ödülünün sahibi yarın açıklanacak. Haftaya pazartesi günü ekonomi ödülünün sahibi belli olacak. Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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