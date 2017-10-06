Nobel Barış Ödülü'nü Nükleer Silahları Yok Etme Kampanyası kazandı

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Nobel Barış Ödülü\'nü Nükleer Silahları Yok Etme Kampanyası (ICAN) kazandı.

Küresel bir sivil toplum girişimi olan kampanya Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nın tam ve doğru bir şekilde uygulanması için çalışıyor. 2017 Nobel Barış Ödülü’ne 215’i birey ve 103’ü kurum olmak üzere toplam 318 aday vardı.

Nobel Barış Ödülü Alfred Nobel\'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarf eden kişi, kişiler veya kuruluşlara veriliyor. (Fotoğraflı)