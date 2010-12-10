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Dünya

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜ ALAMADI STOCKHOLM (A.A)

10 Aralık 2010 17:26

-NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜ ALAMADI  STOCKHOLM (A.A) - 10.12.2010 - Nobel Barış Ödülü'nü vermek üzere Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenlendi. Ödülün sahibi Çinli insan hakları savunucusu Liu Şiaobo hapiste olduğu için törene katılamadı. Ödül töreni birçok ülkede canlı yayınlanırken, törende Norveç Nobel Komitesi, Norveç Kraliyet ailesi ve birçok ülkeden davetli hazır bulundu. Nobel Komitesi Başkanı Thorbjörn Jagland, tören sırasında yaptığı konuşmada, Liu Şiaobo'yu Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış olmasından dolayı kutladı. Konuşmanın ardından Jagland, Nobel diploması, madalyası ve para ödülünü Liu Şiaobo için boş tutulan sandalyeye bıraktı. Liu Şiaobo, törende dev boyuttaki portresi ve boş bir sandalye ile temsil edildi.

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