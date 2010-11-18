-NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE BOYKOT GÖLGESİ OSLO (A.A) - 18.11.2010 - Norveç Nobel Komitesi, 6 ülkenin 10 Aralıkta yapılacak Nobel Barış Ödülü törenine katılmayı reddettiğini bildirdi. Norveç Nobel Komitesi Sekreteri Geir Lundestad, bu yıl Nobel Barış Ödülünü'nü kazanan hapisteki Çinli muhalif Liu Şiaobo için yapılacak törene Çin'in yanı sıra Rusya, Kazakistan, Küba, Fas ve Irak'ın katılmayacaklarını söyledi. Bu ülkelerin katılmamaları için bir gerekçe bildirmediklerini de vurgulayan Lundestad, Çin'in ödül törenine katılımı sabote etmek için görülmemiş bir kampanya yaptığını ileri sürdü. Lundestad, 16 ülkenin ise Komitenin katılım çağrısına yanıt vermediğini ifade etti.