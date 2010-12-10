Nobel Barış Ödülü Töreni Oslo'da, ödülün sahibi hapishanede

T24- Norveç'in başkenti Oslo'da yapılacak Nobel Barış Ödülü Töreni'ne ödülün sahibi Liu Şiobo katılmayacak. Ödülün "halkı Çin devletini yıkmaya kışkırtmak" suçundan 11 senelik hapis cezasına çarptırılan Liu Şiobo'ya verilmesini boykot eden Çin, kurumun "Çin aleyhinde gürültü koparmaya" çalıştığını savunuyor.

Birleşmiş Milletler, Nobel Barış Ödülü töreni öncesinde Çin'in en az 20 muhalifi tutukladığını duyurdu.



Nobel Komitesi'nin bu yıl barış ödülünü hapisteki muhalif Liu Şiaobo'ya vermesi Pekin'i öfkelendirmişti. Geçen yıl 'Halkı devleti yıkmaya kışkırtmak' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırılan 54 yaşındaki Liu, 1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki protesto eyleminin öncülerinden biriydi. Bugünkü törende Liu'nun koltuğu boş kalacak. Çin ödül töreni öncesinde, bazı muhalifleri ev hapsine alırken BBC dahil bazı yayın kuruluşlarının yayınlarını engellemeye başladı.



Pekin, ödül törenine katılacak ülkelerin Çin'e saygısızlık etmiş olacaklarını savundu. Aralarında Rusya, Küba, Venezuela, Suudi Arabistan, İran ve Pakistan'ın da bulunduğu 18 ülke ödül törenini boykot ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Nobel Komitesi üyeleri için "palyaçolar" demiş ve kurumun "Çin aleyhinde gürültü koparmaya" çalıştığını savunmuştu. Nobel Komitesi Başkanı Thorbjoern Jagland ise BBC'ye açıklamasında Nobel Barış Ödülü'nün Liu Şiaobo'ya verilmesinin, Çin'e Batı değerlerini dayatma amacını taşımadığını söyledi.

'Amaç Batı'nın değerlerini dayatmak değil'





Jagland, ödülün evrensel insan hakları odaklı olduğunu belirterek "Nobel Çin'e karşı bir ödül değil" dedi. Thorbjoern Jagland "Bu ödül, ekonomik kalkınmanın siyasi reformlarla birleştirilmesinin Çin'in geleceği için önemli olduğuna ve Çin'de temel insan hakları için mücadele verenlerin desteklenmesine dair bir mesajdır. Bu ödül, bunların Batı değerleri değil, evrensel haklar olduğu mesajını vermektedir." diye konuştu. Jagland, Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni imzaladığını anımsatarak, bu imzaların belli yükümlülükler getirdiğini söyledi.