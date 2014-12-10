Nobel Barış Ödülü sahiplerine verildi

Nobel Barış Ödülü, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Oslo'daki törende, ödülü paylaşan Pakistanlı insan hakları eylemcisi Malala Yusufzay ve Hindistanlı çocuk hakları eylemcisi Kailash Satyarthi birer konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Nobel Komitesi Başkanı Thorbjörn Jagland'ın açılış konuşmasıyla başlayan törene, Norveç hanedanın üyeleri Kral 5. Harald, Kraliçe Sonja, Veliaht Prens Haakon ve eşi Mette Marit de katıldı.

Nobel Komitesi Başkanı Jagland, konuşmasında Malala'nın hikayesine değinerek, hem Malala'nın hem de Satyarthi'nin, Mahatma Gandhi'nin yolunda yürüdüklerini söyledi ve Gandhi'nin, "Çok konu var uğruna canımı feda edebileceğim ancak uğruna can alacağım hiçbir konu yok" sözüne atıfta bulundu.

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olarak tarihe geçen Malala Yusufzay da "kanatlarını kırmayıp uçmayı öğrettiği için" babasına teşekkür ederek, ödülü kazandığından ötürü müteşekkir ve gururlu olduğunu belirtti.

'Çocuklara eğitim garantisi sağlayın'

Ödülün kendisine değil, "eğitim, hakları ve seçimleri için mücadele eden çocuklara ait olduğunu" ifade eden Yusufzay, "Önümüzde iki seçenek vardı, ya sessiz kalıp öldürülecektik ya da sesimizi çıkartıp öldürülecektik. Ben ikincisini seçtim. Ben hikayemi benzersiz olduğu için anlatmıyorum, tam tersi benim gibi çok çocuk aynı şeyleri yaşadığı için anlatıyorum. Dünya liderlerine sesleniyorum. Çocuklara eğitim garantisi sağlayın" dedi.

Malala Yusufzay, ödülle alacağı 8 milyon kronu (2,7 milyon lira) Pakistanlı çocukların eğitimi için kullanılacağını açıkladı.

Konuşması sırasında notlarını karıştıran Kailash Satyarthi ise bir süre ne söyleyebileceğini bilemedi ancak etraftan aldığı yardımla konuşmasını sürdürdü.

Satyarthi, özgürlüğünü kazandırdığı sekiz yasındaki bir kızın kendisine neden önce gelmediğini sorduğunu belirterek, şiddet içinde yaşayan çocukları kurtarmak için her dakikanın önemli olduğunu belirtti.

Törende beklenmeyen bir olay da meydana geldi. Ödüllerin verildiği anda elinde Meksika bayrağı olan bir şahıs, ödül sahiplerinin önüne geçti. Güvenlik görevlileri bu kişiyi mekandan uzaklaştırdı.

Bu arada törenin yapıldığı Nobel Barış Merkezi'nde düzenlenen sergide, Malala Yusufzay'ın saldırıya uğradığında giydiği, kanlı üniforması, pantolonu ve eşarbı gösterildi.