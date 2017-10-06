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Nobel Barış Ödülü, nükleer karşıtı kampanyaya verildi

Ödüle Cumhuriyet gazetesi ve gazeteci Can Dündar da aday gösterilmişti

06 Ekim 2017 15:04

 

2017 Nobel Barış Ödülü, kısaca ICAN olarak bilinen Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya'ya verildi.

Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen ödülün, "Nükleer silah kullanımının korkunç insani sonuçlarına dikkat çeken çalışmaları ve bu tür silahların anlaşmalarla yasaklanması konusundaki çığır açıcı çabaları" nedeniyle ICAN’e verildiğini açıkladı.

Çalışmalarına 2007 yılında başlayan ve 60'dan fazla ülkede 200’ün üzerinde örgütle birlikte çalışan ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya) nükleer silahların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasını öngören bir anlaşmanın imzalanmasını amaçlıyor.

ICAN ödülünü Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle alacak. ICAN, 9 milyon İsveç kuronu (1.1 milyon dolar) para ödülüne de hak kazandı.

Can Dündar da adaylar arasındaydı

Bu yıl Nobel Barış Ödülü‘nün adayları arasında İran'la nükleer uzlaşma sağlanmasında gösterdiği çabalar nedeniyle AB'nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kongolu doktor Denis Mukwege, Suudi Arabistan'da tutuklu olan insan hakları savunucusu ve blog yazarı Raif Bedevi, Suriye'deki sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler, ABD'de gizli NSA belgelerini ifşa eden Edward Snowden ile Cumhuriyet gazetesi ve gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da vardı.

Ödül 2016 yılında, 52 senelik bir iç savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a verilmişti.

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