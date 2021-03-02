Nobel Barış Ödülü'ne bu sene 329 kişi ve organizasyon aday gösterildi

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Bu sene Nobel Barış Ödülü'ne 329 kişi ve organizasyonun aday gösterildiği açıklandı.

Ödülü veren Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada daha önce sadece iki yılda bu sayının geçildiğini ifade etti. Rekorun 376 adayla 2016 yılında olduğu belirtildi.

Reuters'a konuşan komite sekreteri Olav Njoelstad, "Bu Nobel Barış Ödülü'ne uluslararası seviyede çok fazla ilgi olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimalle aynı zamanda dünyada birçok çözümlenmemiş çatışma, savaş ve insan hakları problemi olduğunu gösteriyor" dedi.

Ödülü sıklıkla Norveçli vekillerin aday gösterdiği isimler kazanıyor. Bu sene bu vekillerin aday gösterdiği isimler arasında Rus muhalif lider Aleksey Navalni ve iklim aktivisti Greta Thunberg de var.

Diğer adaylar arasında yoksul ülkelere Koronavirüs aşısı sağlayan COVAX programı, Sınır Tanımayan gazeteciler, eski ABD Başkanı Donald Trump da var. Bu sene 234 kişi ve 95 organizasyonun ödüle aday gösterildiği ifade edildi.

2020 Nobel Barış Ödülü, açlığa karşı verdiği mücadele ve çatışma bölgelerinde barış şartlarının sağlanması için çabaları sebebiyle Birleşmiş Milletler'in gıda kurumu Dünya Gıda Programı'na verilmişti.