'Nobel Barış Ödülü Erdoğan'a verilsin'

'Siyonist rejimi yalnızlığa itti'







'Yaşasın Erdoğan'

Büyük Ayetullah Nasir Mekarim Şirazi, Başbakan Erdoğan'ın “yeni bir savaşı önlediğini ve barışa büyük katkı yaptığını” belirterek, kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesini önerdi.Şirazi, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Başbakan Erdoğan'ın kısa süreli konuşması bölge güvenliğini derin bir şekilde etkiledi. Yeni bir savaşın başlamasını önledi. Biz hepimiz, teşekkürlerimizi sunuyoruz ve kendisini takdir ediyoruz” dedi.“Erdoğan'ın bu cesurca itirazının bölgede barışın temellerini güçlendirdiğini” kaydeden Şirazi, “Nobel Ödülü mesullerinin insaf ve cesareti varsa, Nobel Barış Ödülü'nü Erdoğan'a verirler” diye konuştu.Şirazi, “Türkiye Başbakanı'nın tutumu, bir yandan savaş isteyen siyonist İsrail rejimini her zamankinden daha çok rezil etti ve yalnızlığa itti, diğer yandan Filistin halk direnişine güç ve moral bağışladı” ifadelerini kullandı. Şirazi, Erdoğan'ın konuşmasının, “savaş ateşini körükleyen uzlaşmacı Arap liderlerini, kendi milletleri ve İslam dünyası karşısında daha çok utandırdığını, İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler için de bir uyarı olduğunu” belirtti.Eski Meclis Başkanlarından Ali Ekber Natık Nuri, “Gazze konusunda hangi ülke Filistinlileri daha iyi destekledi ve mertçe hareket etti diye sorarsanız, Türkiye derim ve Türkiye'ye yüz üzerinden yüz veririm” dedi.Laricani'den önceki Meclis Başkanı Gulam Ali Haddad Adil de, “Erdoğan'ın konuşmasını cesurca ve İslam dünyasındaki gelişmenin açık delili” olarak nitelendirdi ve “Türkiye Başbakanının sözleri tüm Müslümanların sözü oldu” ifadesini kullandı.Mecliste konuşan Adil, “İran halkının bir temsilcisi olarak” Erdoğan'a teşekkür etti ve Türkçe olarak “Yaşasın Erdoğan” dedi.Dini Liderin uluslararası ilişkiler baş danışmanı Ali Ekber Velayeti, Başbakan Erdoğan'ın tutumunu “yüce bir davranış” ve “siyonist İsrail karşısında iyi bir duruş” olarak değerlendirdi.Büyük Ayetullah Lütfullah Safi Gülpaygani de mesajında, Erdoğan'a hitaben “1,5 milyar Müslüman ve vicdanı özgür tüm insanlar, sizi ve büyük Türk milletini takdir ediyor” ifadesini kullandı.Gülpaygani, “Ölüm sessizliğinin yaşandığı bir dönemdeki bu tarihi ve cesur duruşunuz, kahramanca ve onur bağışlayıcı oldu. Tüm Müslümanların ve özellikle de İran halkının selam ve tebrikleri size olsun” dedi.Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Meclis Başkanı Ali Laricani, Uzmanlar Meclisi ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Ali Ekber Haşimi Rafsancani, Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel Sekreteri Ayetullah Ahmed Cenneti, Bakanlar Kurulu ve Meclis üyeleri başta olmak üzere çok sayıda siyasi , dini lider ve sivil toplum kuruluşları Başbakan Erdoğan'a “teşekkür” mesajı yayımlamışlardı.İran'ın birçok şehrinde de öğrenci birlikleri ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından Başbakan Erdoğan ve Türkiye lehinde gösteriler yapıldı.