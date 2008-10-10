Nobel Barış Ödülü Çin'i gerdi

Çin, bugün açıklanacak Nobel barış ödülleri için Çinli muhalif insan hakları savunucusunun aday olduğu haberleri üzerine, ödülün "doğru kişi"ye verileceğini ümit ettiklerini açıkladı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Qin Gang, Alfred Nobel'in, bu ödülü dünya barışının ve insanlık sürecinin ilerlemesi için kurduğunu ifade etti. Qin, "Yine de ödüllerin bir kısmı, Sayın Nobel'in esas amaçlarına karşı verildi. Biz, ödülün doğru kişilere verileceğini umuyoruz" dedi. Bu yılın Nobel Barış Ödülü için, halen cezaevinde olan Çinli muhalif Hu Jia ve Zimbabve muhalefet lideri Morgan Tsvangirai'nin adı geçiyor. Barış ödülü, bugün TSİ 12.00 civarında açıklanacak.



Nobel Barış Ödülünü, geçen yıl küresel ısınmaya karşı mücadeleleriyle öne çıkan eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kazanmıştı.