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Nobel Barış Ödülü Avrupa Birliği'ne verildi

İsveç Akademisi geçen seneki barış ödüllerini üç kadına vermişti

12 Ekim 2012 15:07

2012 Nobel Barış ödülüne Avrupa Birliği layık görüldü. AB'nin ödüle layık görülmesine gerekçe olarak, İkinci Dünya Savaşı sonrası en başarılı "Barış Projesi" olması gösterildi.

İsveç Akademisi geçen seneki barış ödüllerini üç kadına vermişti. 2011 Nobel Barış Ödülü, Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson -Sirleaf, Liberya'daki savaşı sona erdirmek için mücadele eden aktivistlerden Leymah Gbowee ve Yemen'de demokrasi yanlısı hareketin önde gelen isimlerinden Tavakkul Karman arasında paylaştırılmıştı.

Nobel adaylarının sayısı bu sene 43’ü tüzel kişilik olmak üzere 231’e ulaştı.

 

'Onur duyduk'

 

Nobel Komitesi'nin ödülü Avrupa Birliği'nin kazandığını duyurmasının ardından açıklama yapan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, "Büyük onur duyduk" dedi.

Norveç eski Başbakanı Jagland ve Nobel Enstitüsü Direktörü Geir Lundestad, Nobel Barış Ödülü'nün AB'ye verilmesi için yıllardır mücadele veriyorlardı.

2012 Nobel Barış Ödülü madalyasını alan Avrupa Birliği, ayrıca 930 bin Euro da para ödülü kazandı.

Nobel Barış Ödülü'ne aday isimler arasında Almanya eski Başbakanı Helmut Kohl, ABD eski Başkanı Bill Clinton, Myanmar Devlet Başkanı Thein Sein, WikiLeaks kurucusu Julian Assange ve ABD gizli belgelerini WikiLeaks'e verdiği gerekçesiyle hapiste yatan ABD'li asker Bradley Manning'in de ismi geçiyordu.

Bu yıl Nobel Barış Ödülü'ne dünya genelinde 231 kişi ve kurum aday gösterildi. 2012 Nobel Barış Ödülü'ne aday olan kurum ve organizasyon sayısı ise bu yıl 43 oldu.

Türkiye'nin de tam üye olmak için müzakereler yaptığı Avrupa Birliği 27 üyeden oluşuyor. Nobel Barış Ödülü'nün Avrupa Birliği'ne verilmesi, uzun zamandır ekonomik krizle boğuşan 27 üyeli topluluğa moral olacağı yorumları yapılıyor.

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