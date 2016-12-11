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Dünya

Nobel Barış Ödülü alan Kolombiya Devlet Başkanı: Tanrının bir lütfu olarak kabul ediyorum

Juan Manuel Santos, Oslo'da düzenlenen ödül törenine katıldı

11 Aralık 2016 01:19

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Nobel Barış Ödülü’nü ‘tanrının bir lütfu’ olarak nitelendirdi. Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen törende Nobel Barış Ödülü’nü alan Santos, "Bu ödülü tanrının bir lütfu olarak kabul ediyorum" dedi.

Ödülü, başta ülkedeki yarım asırlık iç savaşın kurbanları olmak üzere tüm Kolombiyalılara ithaf ettiğini söylen Santos, "Bu ödül, ülkemizde yaşadığımız ve imkansız bir hayal olarak görülen, yarım yüzyıllık iç savaşın sonlanmasına büyük katkıda bulunmuştur" ifadesini kullandı. Santos, yapılan anlaşmayla Alaska’dan Patagonya’ya kadar tüm Amerika kıtasının artık barış toprakları olduğunu söyledi. Kolombiya Devlet Başkanı Santos’a ödül töreninde eşlik eden heyette, mağdurların yanı sıra sivil toplum liderleri, siyasetçiler ve FARC ile yapılan görüşmelere hükümet adına katılan yetkililer yer aldı. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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