T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nobel Barış Ödüllü ICAN'den Trump'a: İran nükleer anlaşması feshedilmesin

"İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığına dair bir kanıt da görmüyoruz"

10 Ekim 2017 04:23

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) Direktörü Beatrice Fihn, ABD yönetimine İran nükleer anlaşmasını feshetmemesi çağrısı yaptı.

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) Direktörü Beatrice Fihn, BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış olmaktan onur duyduklarını belirten Fihn, bu ödülün ICAN'e nükleer silahsızlanma konusunda daha fazla ülkeyi ikna etmek açısından büyük fırsatlar yaratacağını ifade etti. 

'50'den fazla ülke imza attı'

Fihn, ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına karşın nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na 50'den fazla ülkenin imza attığını, nükleer silahların neden olacağı insani felaketlere dikkat çekerek, daha fazla ülkeyi nükleer silahsızlanmaya ikna çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

'Kuzey Kore'yi ikna edemeyiz'

Fihn, nükleer silahların güvenlik için gerekli olduğunu söyleyen ülkelerin ise Kuzey Kore'yi nükleer silahsızlanma konusunda ikna edemeyeceğinin altını çizdi.

Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'ı nükleer silahlardan vazgeçirmeyeceğinin farkında olduklarını ancak bu ödülün milyonlarca insana ulaşmak için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Fihn, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili de değerlendirme de bulundu. 

Fihn, "ABD hükümetine bu anlaşmayı feshetmemesi çağrısı yapıyoruz. Şu anda dünyanın ihtiyacı olan şey bu değil ve İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığına dair bir kanıt da görmüyoruz" dedi.

ETİKETLER

iranabdnobel barış ödülünükleerdonald trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24