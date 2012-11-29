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Nobel Barış Ödüllü Desmond Tutu'dan Kürtler için Barış İnsiyatifi

Nobel Barış Ödülü sahipleri, Türkiye’de Kürt sorununun kalıcı ve barışçıl çözümü için çağrıda bulunacak

29 Kasım 2012 17:06

Kürt sorununun çözümünde diyalogun yeniden başlatılması için uluslararası alanda yeni bir girişim oluşturuldu. Nobel Barış Ödülü sahibi emekli Başpiskopos Desmond Tutu’nun desteğiyle kurulan Uluslararası Barış İnisiyatifi (IPI) adlı oluşum, 3 Aralık’ta düzenlenecek bir basın toplantısı ile ilan edilecek.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Desmond Tutu’nun yanı sıra Nobel Barış Ödülü sahipleri, ABD, Avrupa, Asya, Doğu Timor ve Tibet eski devlet ve hükümet başkanlarının da aralarında bulunduğu bir grup kişi, Türkiye’de Kürt sorununun kalıcı ve barışçıl çözümü için Türkiye ve Abdullah Öcalan arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla ortak bir çağrıda bulunacak.

Yapılan açıklamada ise, "Tüm Türkiye halklarının iyiliği için, barış ve demokrasiye yeni bir şans verme amacıyla, iyi niyetle görüşmeleri yeniden başlatmak için gerekli adımları atmaları çağrısında bulunuyoruz," denildi.

IPI’nin amacının ise, Kürt sorununu uluslararası kamuoyunun gündemine yerleştirerek, Başpiskopos Desmond Tutu’nun diyalogu yeniden başlatma çağrısına destek verilmesini sağlamak olduğu da belirtildi.

Ayrıca, Türkiye’de Kürt sorununun barışçıl çözümünde müzakereler için tarafların güven ve saygı kazanmasına yardımcı olmanın hedeflendiği ifade edildi. Çözümün sadece Türkiye’de yaşayanlar değil, aynı zamanda bölgeye de barış ve istikrar getireceği vurgulandı.

IPI sekretaryası, 3 Aralık’ta saat 10.30’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de Uluslararası Basın Merkezi’nde düzenleyecekleri basın toplantısına katılım çağrısında bulundu.

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