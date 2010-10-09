Nobel Barış Çinli muhalif Liu Xiaobo'nun oldu

T24 - Nobel Barış Ödülü bu yıl Çinli yazar ve akademisyen Liu Xiaobo'ya verildi. Çin'de daha fazla özgürlük isteyen Liu dünyanın en tanınmış siyasi tutuklularından biri.



Bugün Norveç'in başkenti Oslo'dan insan hakları savunucularını memnun ederken, Pekin'i kızdıracak bir açık yapıldı: Nobel Barış Ödülü Çin'de insan haklarının sembolü Liu Xiaoba'ya, verildi.



Ödülü anons eden Nobel komitesi başkanı Norveçli Thorbjoern Jagland, Xiaobo için "O, Çin'deki geniş çaplı insan hakları hareketinin sembolü, en kuvvetli ismi" dedi. Jagland, ödül alan ismi açıklamadan hemen önce Norveçli bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada ödülü verecekleri kişinin adaylığının bile en baştan beri tartışmalı olduğunu kabul ettiklerini söyledi ve Lui Xiaobo'yu 2010 yılının barış sembolü ilan ederken "Artık Çin'in dünya siyasetinde sorumlulukları artmıştır" diye konuştu.



Çin hükümeti ise adaylığa bile tepkiliydi: Geçen ay Çin Dış İşleri Bakanı, Nobel komitesini ödülün Xiaobo'ya verilmememsi için uyardı ve bunun nobel prensiplerine aykırı olacağını iddia etti.



Xiaobo'nun aldığı ödülün diğer adayları resmen ilan edilmese de basın tarafından biliniyordu: Afgan kadın hakları savunucusu Sima Samar, Rus insan hakları aktivisti Svetlana Gannushkina, eski Alman Bakan Helmut Kohl ve Zimbabveli eski Başbakan Morgan Tsvangirai diğer aday isimlerdi.



Liu Xiaobo, 28 Aralık 1955 Çin doğumlu. 1982'de Jilin Universitesi'nde edebiyat eğitimi alan Xiaobo, Pekin Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra birçok ülkede üniversitelerde konuk öğretim elemanlığı yaptı.



İnsan hakları ile demokrasi ve özgürlük için Çin'de yıllardır aktif rol alarak mücadele veren Liu Xiaobo Çin hükümetinin politikarına karşı duruşu ile biliniyor. Ülkede insan haklarına saygı ve çok partili düzen isteğinin en önemli savunucusu olan Xiaobu, dünya çapında sayısız eyleme, insan hakları savunma komisyona katıldı.



Xiaobo'nun aynı zamanda siyasi tarih araştırmaları bulunmakta. Barış savunucusu Liu Xiaobo, 2009 yılında 11 yıllık cezaya çarptırılarak tutuklandı.



Komite, aynı ödüle geçtiğimiz yıl ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'yı layık görmüştü.







