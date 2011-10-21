-Noam Şalit: ''Oğlumun işkence görmediği iddiaları ihtiyatla karşılanmalı" TEL AVİV (A.A) - 21.10.2011 - Filistinli tutuklular karşılığında serbest bırakılan İsrailli asker Gilad Şalit'in babası Noam Şalit, ''tutsaklığı sırasında Şalit'e işkence edilmediği'' yolundaki iddiaların ''ihtiyatla karşılanması'' gerektiğini söyledi. Noam Şalit, Mitzpe Hila'da düzenlediği basın toplantısında, oğlunun ''en azından tutsaklığının ilk döneminde zor günler geçirdiğini'' belirterek, ''Bu ilk dönemden sonra, ona yönelik muamelenin düzeldiği doğrudur'' dedi. Noam Şalit, oğlu Şalit'in durumunun da giderek iyileştiğini belirtip, ''Gilad kendisini daha iyi hissediyor ve tıbbi gözetim altında. Biraz yürüyüş yaptı, bisikletine bindi ve evde masa tenisi oynadı. Bazı arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yemeğini yiyor ve iştahı da var. Tamamen kesintisiz olmaza bile uyuyor. Zamana ve normal hayata uyuma ihtiyacı var'' diye konuştu. Londra'da yayımlanan El-Hayat gazetesinde yer alan bir haberde, Şalit'i Gazze'ye kaçıran gruplardan Halk Direniş Komiteleri'nin lideri Züheyr El Kaysi, İsrailli askerin tutsaklık dönemi sırasında manevi ya da fiziksel olarak herhangi bir işkenceye maruz kalmadığını söylemişti. El Kaysi, habere göre, ''Radyo ve televizyonlara erişim imkanı vardı. Biz onun fiziki ya da zihinsel sağlığı ile ilgilendik. Herhangi bir fiziksel ya da manevi işkence yapılmamıştır. Gereken tıbbi bakımı da verilmiş ve tamamen iyileşmiştir'' demişti. El Kaysi'nin verdiği bilgiye göre, Gilad Şalit'i kaçıran ilk kişi İmad Hamad oldu. Halk Direniş Komiteleri'nin askeri lideri İmad Hamad, İsrail ile Mısır sınırında bazı militanların iki otobüse düzenlediği saldırıda 8 İsrailli'nin öldürülmesinin hemen ardından, geçen 18 Ağustos'ta, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir eve düzenlediği hava saldırısında, Halk Direniş Komiteleri'nin önceki lideri Kemal Neyrab ile birlikte hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıda Komitelerin üst düzey toplam 5 lideri ile 12 yaşında bir çocuk da ölmüştü. Hamad'ın Şalit'i kaçırdıktan sonra sorguya çektiği, adını, milliyetini, dinini, Gazze sınırındaki görevini sorduğunu da kaydedildi. El Kaysi, ''Şalit çok şüphe içindeydi. Ancak Halk Direniş Komiteleri'nin askeri kanadınca tutulduğu ilk saatlerde sorulan soruları net bir şekilde cevaplandırdı'' ifadelerini kullandı.