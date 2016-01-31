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Noam Chomsky’den Kırklar Meclisi’ne destek

Kırklar Meclisi bölgede çatışmaların artmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’ndan randevu talep etmişti

31 Ocak 2016 22:29

Veysi Polat

Dünyaca ünlü ABD'li düşünür Noam Chomsky, Kürt sorununda tansiyonun düşmesi için Diyarbakır’da Sur Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kırklar Meclisi’nin devreye girmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na çağrı yaptı.

Sur eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş öncülüğünde Change.org üzerinden İngilizce olarak bir kampanya başlatılan kampanyaya destek veren Chomsky, Kırklar Meclisi ile görüşülmesini istedi. T24’e konuşan Kırklar Meclisi’nin mimarlarından Sur eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, “Bir diyalog çağrısı bu. Amacımız üçüncü taraf olarak çözüme katkıda bulunmak ve diyalog başlatmaktır” dedi.

Kampanya metninde son dönemlerde sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte Kürt sorununun daha da büyük bir krize dönüştüğü ifade edilirken, 200 bin insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yapılıyor.

Kırklar Meclisi bölgede çatışmaların artmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’ndan randevu talep etmişti.

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