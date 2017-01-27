NN: Trump Avrupa'ya ayna tutuyor

Süddeutsche Zeitung'un Daniel Brössler imzalı yorumunda, "Avrupa Birliği siyasi açıdan hayatta kalabilmek için mültecilere kapılarını kapıyor" ifadelerine yer veriliyor:

"AB'nin devlet ve hükümet başkanları gelecek hafta en güneydeki kenar mahallesine, çözülmeyen sorunların merkezine gidecek. Malta'daki zirvede bulaşacaklar. Ada, geçen yıl yaklaşık 180 bin Afrikalının Avrupa'ya ulaşmak için ölüm yolculuğunu göze alarak yola çıktığı Libya sahillerinden sadece 350 km uzaklıkta. AB ve Türkiye arasındaki anlaşma devam edeceğe benziyor. Gözler şimdi Akdeniz’in merkezine çevrilmiş durumda. AB Komisyonu şimdi mülteci akınının "kriz yönetimi" diye tabir ettiği soruna karşı nasıl bir yol izleyeceğine yoğunlaşacak. Plan belli: Geri püskürtme. Bu güzel bir şey değil ama başka seçenek de yok. Avrupa, Türkiye'ye nazaran Kuzey Afrika ile müzakerelerde daha az şeyden feragat edecektir. Zira AB başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talep ettiği gibi mülteci krizi ile üyelik müzakerelerinin iç içe geçmesinin altında ezildi. AB bu zor durum karşısında Erdoğan'ın şantajına boyun eğer bir tablo çizdi. Belli bir ölçüde de öyle oldu."

Meksika ile ABD arasındaki duvar gerginliği tırmanıyor. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta Washington'da yapacağı görüşmeyi, Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar tartışmaları nedeniyle iptal etti. ABD Başkanı Donald Trump öncesinde "Meksika eğer acilen gerekli duvarın parasını ödemeyecekse görüşmeyi iptal etmek daha iyi olur" açıklamasını yapmıştı. Frankfurter Allgemine Zeitung'un "Trump'ın Duvarı" başlıklı yorumunda şu satırlar dikkat çekiyor:

"Donald Trump'ın abartıya eğilimli olduğunu söylemek mümkün. Bu yüzden Meksika sınırındaki duvarın Çin Seddi'nden daha büyük olduğunu açıklarsa şaşmamak gerekir. Zira yapının benzer bir görev üstlenmesi bekleniyor. Ancak Trump'ın seçim kampanyası sırasında seçmene verdiği sözlerin aksine duvarın parasını Washington ödeyeceğe benziyor. Ayrıca duvarın inşası için kararın imzalandığı tarihin ulusal güvenlik için "tarihi bir dönem noktası" olacağı şüphe götürür. Uzun vadede bir takım kararlara imza atmak yeterli gelmeyecektir."

Nürnberger Nachrichten gazetesiyse Trump'ın aslında bazı konularda Avrupa'ya ayna tuttuğu görüşünde:

"Şimdi lütfen kendimizi haklı çıkarmaya çalışmayalım: Trump duvar örüyor, biz de. Hem de yıllardır. Avrupa uzun bir süredir göçmenler ve mülteciler karşısında bazı kanun maddeleri ve dikenli tellerin arkasına sığınıyor. Trump selefinin sağlık reformunun üzerinde tepinirken, bizler neoliberalizme doymuş politikalarıyla Alman sosyal devletinin ne derece inceldiğini göz ardı etmemeliyiz. Trump -bu her ne kadar rahatsız edici de olsa- bazı açılardan bize ayna tutuyor. Ve biz birden bire bazı iğrenç ya da en azından uzun süredir algılayamadığımız çelişkilerle yüz yüze geliyoruz."

Reutlinger General Anzeiger gazetesinin yorumu da ABD Başkanı Trump ve Meksika Devlet Başkanı Nieto arasında söz düellosuna dönüşen "duvar gerginliği" ile ilgili:

"Uzun vadede bu bencil siyaset tarzı başarılı olamaz. Şayet ABD sadece kendini düşünüp diğer ülkelerin çıkarlarını hiçbir şekilde dikkate almazsa, zamanla bu, tepkiyle karşılaşmasına yol açacaktır. "Önce Amerika" sözleri, "Önce Meksika" ya da "Önce Avrupa" söylemiyle karşılaşabilir. Bu daha sorunlu bir dünya, daha az ticaret ve daha fazla yoksulluk sonucunu doğuracaktır. Seçim vaatlerine inanan Amerikan işçileri gördükleri rüyadan kötü bir şekilde uyanacaklar. Refah düzeninin yoksulların sırtından uzun sürdürülemeyeceği açık. Ancak Trump'ın Amerika için gördüğü çözümün sonucu tam olarak bu. "Önce Amerika"

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Derleyen: Meltem Karagöz