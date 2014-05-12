T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Njierya'da kaçırılan kızlarla ilgili gelişme

Tekrar ailelerine kavuşabilmeleri için uluslararası kamuoyunun harekete geçtiği Nijeryalı kızlarla ilgili beklenmedik bir açıklama yapıldı.

12 Mayıs 2014 16:15


Kızları kaçıran terör örgütü Boko Haram'ın lideri Ebubekir Şekau, haber ajanslarına bir video kaydı yolladı. Kayıtta, kaçırılan kızlar ve terör örgütü liderinin mesajına yer veriliyor. 17 dakika süren video kaydında, çarşaflar içinde ve sayıları 130 dolayında olduğu belirtilen kızlar ibadet ederken gösteriliyor.

Kızların İslam dinine geçtiklerini ileri süren Ebubekir Şekau, cezaevlerinde tutulan tüm örgüt mensuplarının salıverilmesi karşılığında onları serbest bırakabileceklerini söyledi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda geçen ay bir okulu basan teröristler toplam 276 kızı kaçırmış, bunların bir kısmı daha sonra kaçmayı başarmıştı. Halen teröristlerin elinde bulunan kızların sayısının 223 olduğu tahmin ediliyor. Kızların bulunabilmesi için ABD, İngiltere ve Fransa, Nijerya'ya yardım ediyor. Boko Haram'ın sadece bu yıl içinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TekrarNijeryalıBoko HaramEbubekirABDFransa NijeryaHaramDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24