Njierya'da kaçırılan kızlarla ilgili gelişme



Kızları kaçıran terör örgütü Boko Haram'ın lideri Ebubekir Şekau, haber ajanslarına bir video kaydı yolladı. Kayıtta, kaçırılan kızlar ve terör örgütü liderinin mesajına yer veriliyor. 17 dakika süren video kaydında, çarşaflar içinde ve sayıları 130 dolayında olduğu belirtilen kızlar ibadet ederken gösteriliyor.

Kızların İslam dinine geçtiklerini ileri süren Ebubekir Şekau, cezaevlerinde tutulan tüm örgüt mensuplarının salıverilmesi karşılığında onları serbest bırakabileceklerini söyledi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda geçen ay bir okulu basan teröristler toplam 276 kızı kaçırmış, bunların bir kısmı daha sonra kaçmayı başarmıştı. Halen teröristlerin elinde bulunan kızların sayısının 223 olduğu tahmin ediliyor. Kızların bulunabilmesi için ABD, İngiltere ve Fransa, Nijerya'ya yardım ediyor. Boko Haram'ın sadece bu yıl içinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin 500 kişi yaşamını yitirdi.