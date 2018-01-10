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Nizip'te uyuşturucuya 4 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis tarafından durdurularak aranan araçta bir miktar uyuşturucu ele yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

10 Ocak 2018 14:35

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, polis tarafından durdurularak aranan araçta bir miktar uyuşturucu ele yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa karayolundaki otogar karşısında durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki K.Ö., C.D., D.C. ve A.G.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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