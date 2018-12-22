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Nizip'te uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

22 Aralık 2018 17:05

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Namık Kemal Mahallesi\'nde M.K.\'ye ait adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, paketler halinde eroin ile uyuşturucu satışından elde edilen 600 lira para ele geçirildi. İçeride bulunan M.K., M.C. ve M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, M.K. ise tutuklanarak cezaevine kondu.

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